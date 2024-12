Dobitnici velikog novca u igrama na sreću kriju svoj identitet iz raznih razloga - od straha da ih ne opljačkaju i ne povrede pa do toga da ih ne "orobe" familija i poznanici. Dok je u nekim zemljama to drugačije regulisano i ti ljudi su dužni da se pojave u javnosti, kod nas to nije praksa.

Zato od 100 njih koji su imali sedmicu na "lotou" tek za pokoje ime znamo.

Hrabrosti da ispriča svoju priču imala je Irena Matejić iz Mladenovca, kojoj se 2011. godine život u trenutku totalno promenio. Osvojila je dva miliona evra. Trčala je i na sav glas vikala: "Dobila sam sedmicu!" Napravila je veliko slavlje u Beogradu, gde je u to vreme držala butik.

Kad je novac legao, počela je da radi u agenciji za prodaju apartmana na Kopaoniku i Zlatiboru, razvela se i živela sa ćerkom. Na leđima je istetovirala dobitnu kombinaciju, trošila je pare na luksuzna putovanja i skupocene automobile.

- Pare ne mogu da kupe sreću. Koliko god novca da dobitnik pokloni porodici i prijateljima, niko nikad nije zadovoljan onim što mu date. Ljudi očekuju od vas da im novcem rešite sve probleme - rekla je svojevremeno za Informer.

Veliki novac nije usrećio Milana P. iz Ostružnice. On je na lotou dobio pola miliona evra, pa umalo ostao bez porodice i prijatelja, a komšiluk ga je gledao ispod oka. Žalio se da su ga svi gledali kao novčanik i bankomat. Ukućani su kupovali automobile, priključne mašine, stanove u Beogradu, kuće u selu... Kad su potrošili skoro sav novac od "sedmice", odnosi u porodici su se popravili.