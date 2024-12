Nakon što je saznala da je mladić zatvršio iza rešetaka, rešila je da mu pošalje pismo i tako je sve počeo

Slušaj vest

Jovana je na jednoj žurci upoznala mladića koji je ubrzo nakon toga završio u zatvoru. Poslala mu je pismo, počela da ga posećuje, šalje novac, a nakon što je izašao, duboko ju je razočarao.

Slao je i on njoj pisma i to na nekoliko strana, ali je svoje pravo lice pokazao kada je izašao sa odluženja kazne.

- Lika upoznajem na žurci. Meni se slošilo, on meni prilazi i sad ovaj deo uopšte nećemo dužiti zato što je totalno nebitno. Mi blejimo to leto, sve do kraja avgusta i naš odnos je hladan. Kao, da li smo mi ili nismo? U jednom trenutku jesmo, pa nismo, pa jesmo. Ja hoću da crknem koliko mi se sviđa. Njega, faktički, briga. I tako dalje, on odlazi u famozni Centralni zatvor krajem avgusta. I tu kreće televisa prezenta - ispričala je Jovana.

1/3 Vidi galeriju Jovani dečko prestao da se javlja nakon što je izašao iz zatvora, dok je služio kaznu ona mi slala i novac Foto: Printscreen TikTok

Navela da je posle nekoliko meseci saznala da je on u zatvoru, te da je prelomila da mu se javi i pošalje pismo.

- Mislila sam da mi neće odgovoriti, da mu možda smetam. Mislim, možda jesam, kad pogledam na kraju šta se sve desilo, ali u tom trenutku sam bila kao: "Jako želim da mu se javim, želim da mu pomognem, plus što čujem da nema ni mačeta, ni kučeta". Uglavnom čovek je odgovorio i to mnogo bolje nego što sam ja očekivala, kao da se mi poznajemo već 100 godina - podelila je Jovana sa pratiocima na Tiktoku.

Poslala mu je i broj telefona, a kako tvrdi, čuli su se i dopisivali kao drugari, sve dok ga ona nije pitala da li želi da ga poseti.

- Saznala sam zapravo dosta loših stvari o njemu, koje sam ja ignorisala. Mislila sam "Ma, ljudi samo pričaju, nema veze, nije to tako". Pored toga što sam ga posećivala, mesečno sam mu slala i novac, ali neću reći koju sumu novca je dobijao od mene. Prišla sam mu drugarski, on je bio taj koji je potencirao na tome da se smuvamo i, eto. Znači ja njega nisam primoravala na to da on bude sa mnom, on je to želeo, sam se izjasnio - ispričala je ona.

Kaže i da je veza dobro fukniconisala dok je on bio tamo.

- Imali smo pozive, išla sam u posete, na suđenja. Stvarno je sve bilo super, dok on nije izašao. Par dana nakon njegovog izlaska počeo je da me kulira. I kad god ga pitam "Šta je bilo, zašto se ne javljaš po 10 sati?", Odgovor je bio: "Završavam nešto, radim nešto, tripuješ se". Najsmešnije je što smo se mi poljubili dva puta, i to je bila naša veza - zaključila je ona.

Snimak je objavila na svom Tiktok profilu.