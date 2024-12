Novi Pazar , grad koji nosi bogatu kulturnu i istorijsku tradiciju, postao je prepoznatljiv i po jednoj igri koja je više od zabave - to je životni stil, to je tavla. U ovom, jugozapadnom delu Srbije, igranje tavle ima duboke korene, a tradicija seže više od 200 godina unazad.

- Prošle godine smo bili najposećeniji turnir na Balkanu, sa 114 igrača iz 11 zemalja. To je izuzetno priznanje za nas, jer je to dokaz da smo uspeli da našu tradiciju podelimo sa svetom - dodaje Jablaničanin.

On ponosno ističe da je Novi Pazar domaćin jednog od najvažnijih turnira u regionu , koji je prepoznat i od strane međunarodne tavla zajednice.

- Mi već 23 godine organizujemo naš zvanični turnir, koji je postao nezaobilazan deo kalendara ljubitelja tavle. Tavla se danas igra u celom svetu od Dubaija do Monte Karla , međutim u Novom Pazaru se igra mnogo duže - kaže on.

Jedan od nekada najmasovnijih događaja u Novom Pazaru su ramazanski turniri. Tokom meseca posta, u vreme posle iftara, u malim restoranima okupljali su se ljubitelji tavle, bez obzira na uzrast i iskustvo. Neki od tih turnira okupljali su čak i do stotinu igrača, a atmosfera je uvek prijateljska i vesela. Takvih okupljanja je i danas, ali sve manje.

On podseća da su to bili turniri gde su se ljudi okupljali ne samo zbog igre, nego i zbog tog zajedništva, tog posebnog duha koji ova igra nosi. U jednoj kafečajnici nekada je bilo i po stotinu igrača.

- U Pazaru se tavla igra više od 200 godina. To je igra koju su prvi doneli naši preci, a kroz vreme se ona oblikovala i postala ključna tačka okupljanja u ovom gradu - objašnjava Jablaničanin.

Tavla nije samo igra kockica, ona je igra koja zahteva strategiju i promišljanje, kombinaciju sreće i veštine. Novi Pazar je grad koji veruje u to, a ljubitelji tavle smatraju da je ovo jedan od ključnih razloga zašto je ova igra toliko popularna u tom delu Srbije.

Za sve ljubitelje tavle, ali i one koji žele da dožive neverovatnu atmosferu, Jablaničanin organizuje novi turnir. Odavno se zna datum održavanja, jer mnogi mesecima pre rezervišu smeštaj kako bi prisustvovali nesvakidašnjem takmičenju.

- Sledeći zvanični turnir održaće se od 4. do 6. aprila, i pozivam vas da dođete, jer sigurno nećete biti razočarani. Atmosfera je fantastična, a ljudi su divni“, zaključuje Jablaničanin, ponosno ističući važnost ovog događaja za Novi Pazar.

Tavla u Novom Pazaru nije samo igra. To je tradicija, to je način života, to je simbol zajedništva i povezanosti koja traje već vekovima. Smatra se da je ova igra starija i od šaha, a da je u ovaj kraj stigla iz daleke Persije.