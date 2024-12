Kod first minut aranžmana obavezno treba proveriti otkazne uslove i uplatiti dodatno osiguranje, koje košta između dva i četiri odsto ukupne vrednosti putovanja, ističe Aleksandar Seničić, direktor Jute

Turističke agencije nude popuste i do 50 odsto za letnje aranžmane ukoliko uplata legne do februara! Pojedine čak šalju poruke ili pozivaju nudeći povoljnosti koje nisu za zanemarivanje, s obzirom na to da će cene 2025. u omiljenim destinacijama srpskih turista biti više i do 12 odsto, najviše u Turskoj, ali neće mimoići ni Grčku i Crnu Goru.

One koji su u mogućnosti da izvrše punu uplatu u narednih četrdesetak dana, recimo, odmor usred sezone u julu na Halkidikuju, ako govorimo o četvoročlanoj porodici, deset dana u apartmanskom smeštaju i sa autobuskom prevozom, mogao bi da košta samo 550 evra!

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta, kaže za Kurir da agencije trenutno nude popuste na kojima može da se dosta uštedi.

- To je praksa koja je i kod nas prisutna od pre sedam-osam godina, kada su agencije nudile popuste i do 50 odsto ako celokupan iznos aranžmana za letovanje u Grčkoj uplatite do februara. Od pre pet-šest godina praksa se proširila, te su prisutni popusti i za druge popularne destinacije. Ljudi koji nude smeštaj agencijama daju velike popuste kako bi taj novac iskoristili za pripremu sezone da ne bi podizali kredite - objasnio je Seničić i dodao:

- Treba voditi računa kod uplata takvih aranžmana jer moraju da se provere otkazni uslovi. Pošto uplaćujemo mesecima unapred, može se desiti da nam iskrsne nešto zbog čega ne budemo mogli da odemo na putovanje. Preporuka kod uplata ovakvih first minut aranžmana je da se kod osiguravajućih kuća uplati dodatna vrsta osiguranja na otkaz putovanja, a koja omogućava da pod određenim uslovima naplatite kompletan novac ili u određenom procentu. Iznos tog osiguranja je između dva i četiri odsto od ukupne vrednosti putovanja.

Seničić ističe i da će aranžmani poskupeti od pet do 12 odsto.

- Svi koji odluče da uplate u ranom bukingu izbeći će poskupljenja. Hoteli u Turskoj zbog lokalne inflacije beleže najveće poskupljenje zasad.

Kurir je pregledao dostupne cenovnike agencija u kojima se navodi da letovanje u predsezoni u Grčkoj košta već od 90 evra po osobi. Deset dana u Nei Poriju u maju autobuskim prevozom može da se nađe od 90 do 110 evra.

Primeri letnjih aranžmana 2025. (u evrima)

Pefkohori, smeštaj u apartmanu i autobuski prevoz od sedam do deset dana 180* do 1.100**

Leptokarija, smeštaj u apartmanu i autobuski prevoz od sedam do deset dana 90 do 760

Nei Pori, smeštaj u apartmanu i autobuski prevoz od sedam do deset dana 90 do 700

Polihorono, smeštaj u apartmanu i autobuski prevoz od sedam do deset dana 110 do 770

Sus, hotel i avio-karta sedam dana u sezoni 500 do 800

Alanja, hotelski smeštaj i avio-prevoz sedam dana u sezoni 600 do 1.100

Side, hotelski smeštaj i avio-prevoz sedam dana u sezoni 970 do 1.210

Hurgada, hotel ol inkluziv i avionska karta u sezoni 1.500

Kosta Brava od 1.100 hotelski smeštaj i avio-karta u sezoni

Budva, smeštaj u apartmanima od 43, hotel od 80 do 150 po danu u sezoni

Herceg Novi apartmanski smeštaj 40, hotelski od 80 do 150 po danu u sezoni

*u predsezoni

** u sezoni

