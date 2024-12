Zbog prvobitno pomenute igre "letećeg Supermena", već je određen broj učenika završio s raznim prelomima, a izazov, koji se uglavnom izvodi u školskim učionicama, izgleda tako što se četvoro dece drži za ruke, a peto dete se zaleće i skače pravo njima u ruke, tako da izgleda kao da "leti". Deca rukama u tom trenutku odbacuju uvis druga ili drugaricu koji "lete". Neuspeh u pravilnom izvođenju dovodi do padova i ozbiljnih povreda posebno ako deca koja treba da uhvate učesnika to ne učine kako treba.

- To su najčešće prelomi tzv. loko tipiko, poput preloma podlaktice, što je najčešće, a bude i preloma ključne kosti. Takođe, može se desiti prilikom pada i potres mozga. Ove igre i izazovi mogu decu da dovedi i do invaliditeta, to su povrede težeg stepena. Ako je to potres mozga, on prođe bez posledica, ali ako bude nagnječenje mozga, onda može da bude jako opasno. Te igre apsolutno treba izbegavati - upozorava dr Milićević.