Podsetimo, nedavno je i Australija je, kao prva na svetu, usvojila zakon o zabrani društvenih mreža za decu mladu od 16 godina i to nakon burne debate. Očekuje se da će stupiti na snagu u novembru 2025, a upravo će on postaviti neke od najstrožih kontrola društvenih mreža, dok će platforme biti prinuđene da preduzmu razumne korake kako bi osigurale da postoji adekvatna provera starosti. Tada su brojni stručnjaci u razgovoru za Kurir ocenili da i Srbija, ali i sve druge zemlje, treba da slede primer Australije. Oni su se tada usaglasili da je to veoma dobar, pozitivan i koristan korak, ne samo za tinejdžere već i za državu i društvo u celini, jer smo svedoci brojnih zloupotreba na mrežama.

- Ukoliko je Rama mislio na aplikacije roditeljske kontrole, one su već široko rasprostranjene ili evenutalno ako je država Albanija kreirala neku novu koja bi važila za roditelje na njihovoj teritoriji, to je onda druga stvar. Veliki je problem kada pričamo o zabranama bilo kakve vrste, uključujući i Tiktok, jer je to emigracija dece na druge platforme. Deca će uvek naći način da dođu do neke druge mreže - navela je za Kurir Katarina Jonev stručnjak za sajber bezbednost i edukatorka za bezbednost dece na internetu.