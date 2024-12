On je sada doneo najvažniju odluku u životu - da u 2025. ne prokocka ni jedan dinar.

- Odlučio sam da, kao patološki kockar od 20 godina, čitavu 2025. godinu ne prekockam ni jedan evro... Da probam da nadoknadim neke stvari koje sam propustio, a propustio sam dosta. Zbog toga što sam svaki dinar, cent, evro, marku davao na kladionicu - ništa nisam ostvario u životu. Sve sam dao njima! - priča on u snimku koji je objavio na Tiktoku.

- Međutim, nemam ni auto, ni vozačku, ni kuću, ni stan, ni devojku, ni ženu, a ni decu. A imam 37 godina. I sve zbog toga što sam 20 godina dao kladionici! Jedino me je to interesovalo u životu, ali zato ću se u 2025. truditi da što više stvari ostvarim koje sam propustio. Obećavam da celu 2025. neću prokockati ni jedan evro - zakleo se on i u opisu snimka dodao: