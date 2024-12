U Srbiji će na planinama u naredna dva dana pasti više od pola metra snega , u ostalim krajevima biće čak 40, a u Beogradu do 30 centimetara belog pokrivača!

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na opasnost od poledice, a zbog teškog snega može doći do lomljenja grana i stabala i smetnji na sistemima za napajanje strujom. Zbog jakih padavina u nekim delovima biće i smetova.

- Najintenzivnije padavine očekuju se u Mačvanskom, Kolubarskom, Zlatiborskom, Raškom i Moravičkom okrugu. U nižim mestima pašće između 20 i 40 centimetara snega, a na planinama se očekuje i preko 50. U Beogradu se do sutra uveče očekuje od 15 do 20 centimetara u nižim delovima grada, dok će u višim pasti do 30 centimetara. Najmanje snega biće na severu Vojvodine, u dolini Velike i Južne Morave, dok snežni pokrivač u potpunosti može izostati u pojedinim delovima Negotinske Krajine, područje Ključa - navodi Sovilj.