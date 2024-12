Svako ko primeti nekog da baca petarde može to snimiti i prijaviti nadležnim organima, a ukoliko to čine deca, njihovi roditelji biće kažnjeni!

U Zakonu o javnom redu i miru se navodi da "ko paljenjem pirotehničkih proizvoda narušava javni red i mir ili ugrožava sigurnost građana - kazniće se novačnom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara ili radom u javnom interesu od 40 do 120 časova."

- Ko pucanjem iz vatrenog ili drugog oružja ili imitacije oružja narušava javni red i mir ili ugrožava sigurnost građana - kazniće se novčanom kaznom od 100.000 do 150.000 dinara ili kaznom zatvora od 30 do 60 dana. Ko prekršaj iz st. 1. i 2. ovog člana izvrši u grupi od tri i više lica - kazniće se kaznom zatvora od 30 do 60 dana - stoji u tekstu zakona.