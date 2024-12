Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne organizacije turističkih agencija Juta, rekao je jednom prilikom za Kurir da je moguće smanjiti cene ekskurzija od 20 do 30 odsto uz zajedničku koordinaciju države, škole, agencije i roditelja.

- Cene ekskurzija se i dalje povećavaju zbog poskupljenja prevoza i usluga u hotelima. Škola raspiše jasne odrednice, koliko dana želi, koju kategoriju hotela, polupansion, razgledanje, na osnovu čega se pravi ponuda. Dodatne troškove na sve to pravi naknada profesorima. Savet roditelja određuje dnevnice, koje mogu biti od 1.000 dinara pa naviše, i za taj iznos agencija mora da izračuna razne vrste poreza, koji su poprilično visoki. Ako profesor ima za sedam dana od jednog deteta 7.000 dinara, mi dajemo porez na to još 6.000. Kao gratisi idu i nekoliko profesora, što je više od onoga što dobijamo gratis od smeštaja i sve se to kalkuliše i prebacuje na cenu aranžmana. Kada bi nastavničke dnevnice isplaćivala škola, cene bi bile niže - objasnio je Seničić.