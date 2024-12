Porodica je dobila zavničan odgovor SPC da se Milan ne nalazi u manastiru

Slušaj vest

"Odgovorom iz crkve da se naš Milan ne nalazi ni u jednom manastiru u Srbiji, Republici Srpskoj i na Hilandaru, srušena je još jedna naša nada. Preteško nam je i ne znamo šta više da radimo i gde da tražimo našeg sina" kazala je Marica Đorđević, majka mladog farmaceuta iz Niša Milana Đorđevića, koji je 10 juna ove godine misteriozno nestao na izletištu Bojanine vode na Suvoj planini.

U galeriji pogledajte kako je izgledala potraga za nestalim farmaceutom.

1/7 Vidi galeriju Nestanak farmaceuta Milana Đorđevića predstavlja pravu misteriju. U trenutku nestanka, imao je na sebi tamne pantalone, belu košulju sa prugicama i braon kožne cipele. Proteklih meseci, na Suvoj planini ga je tražilo više stotina policajaca, vatrogasaca, pripadnika Gorske službe spašavanja, šumara, rođaka i prijatelja, ali na žalost, nije pronađen. Foto: Kurir/M.S., Gorska služba spasavanja Srbije

Marica je kazala da su odgovor Sinoda Srpske pravoslavne crkve dobili četiri meseca nakon što su poslali pismeni dopis, a obavestio ih je đakon Đorđe sa kojim su u stalnom kontaktu.

- On nam je usmeno to rekao, ali smo zatražili da nam dostavi i pismeno obaveštenje. Mnogo smo nade polagali u taj odgovor mada smo svesni da crkva nije u obavezi da nam kaže da li je on u nekom manastiru ili nije - rekla je Marica.

Kako vreme prolazi, dodala je, ona je sve ubeđenija da je neko njenog sina odvezao sa Bojaninih voda i da neko zna šta se sa njim dogodilo, da li je živ ili nije.

Foto: Društvene Mreže

- On otuda nije mogao sam da ode, a na Bojaninim vodama se ništa nije dogodilo. On se sa planine javio u 11.45 svojoj supruzi, što znači da je sa nekim trebalo da se nađe u 12 sati. Taj susret verovatno je dogovoren tog jutra jer je Milan otišao na izletište onako kako je krenuo na posao - u salonskim cipelama, košulji i pantalonama. Da li je sa Bojaninih vodama odveden ili je dobrovoljno otišao to ne možemo da pretpostavimo, samo se nadamo da je živ. Sve češće nam ljudi kažu “Ma on je negde u inostranstvu”, ali gde u inostranstvu? U Bugarskoj, Rumuniji...Nije imao pasoš kod sebe“, kazala je Marica.

Prema njenim rečima, činjenica je da od 12 sati, od kada se poslednji put javio telefonom, do 21 čas uveče kada je krenula potraga, Milan mogao da bude odveden dosta daleko od Niša.

- Policija je pregledala njegov telefon i rekli su nam da nije bilo sumnjivih poziva, ali ja ipak mislim da su mnogo veće šanse da ga je neko pozvao i da je dogovorio taj susret nego da ga je sačekao na ulici. Kako bi neko znao gde se on kreće. On je bio tog jutra kod mene i za to vreme je imao jedan telefonski poziv, ali je razgovarao iz druge sobe. Nisam obratila pažnju i nisam čula sa kim razgovara, jer sam mislila to je službeni poziv, šta ima da ga prisluškujem. Nije bio nervozan i nisam primetila ništa sumnjivo u njegovom ponašanju, mada se desetak, petnaestak dana pre nego što je nestao požalio bratu i kumu da ima neki problem. Oni su ga pitali koji problem ima, ali im je odgovorio da će im reći o čemu se radi kada taj problem bude rešio“, govori Marica.

Dodala je da je njen sin imao vrlo uspešnu profesionalnu karijeru, 17 godina je radio za različite farmaceutske kompanije i gde god bi se zaposlio za njega su imali samo reči hvale jer je bio odgovoran, vredan i pošten.

- Na žalost, otkako je nestao, niko od njegovih kolega ili neko iz kompanije u kojoj je radio nije nas pozvao da pita za njega. Niko se nije setio ni njegove dece, a ide Nova godina i dele se novogodišnji paketići”, kazala je Marica.

1/5 Vidi galeriju Nestanak farmaceuta Milana Đorđevića predstavlja pravu misteriju. U trenutku nestanka, imao je na sebi tamne pantalone, belu košulju sa prugicama i braon kožne cipele. Proteklih meseci, na Suvoj planini ga je tražilo više stotina policajaca, vatrogasaca, pripadnika Gorske službe spašavanja, šumara, rođaka i prijatelja, ali na žalost, nije pronađen. Foto: Gorska služba spasavanja Srbije GSSS

Rekao je ženi da će se zadržati na poslu

Milan se poslednji put javio telefonom svojoj supruzi u ponedeljak, 10. juna oko podneva. Rekao je da će se zadržati na poslu tako da neće stići da ode po ćerku u vrtić, ali da će stići da sina vodi na rođendan. Nakon toga se nikome nije javljao na telefon, zbog čega su njegov brat, otac i prijatelji započeli potragu i obavestili policiju.

Milanov službeni automobil pronađen je u toku večeri 10. juna na Bojaninim vodama, ali od tada do danas nije pronađeno ništa drugo što bi moglo da pomogne u razrešavanju misterioznog i do sada u Nišu nezapamćenog nestanka. U kaseti automobila su pronađeni, uredno ostavljeni, službeni i privatni telefon, ručni sat i novčanik sa parama i ličnom kartom.

Bratu imao nešto važno da kaže, ali nije stigao Porodica Đorđević naglašava da Milan nije imao neprijatelje, niti je imao probleme sa zakonom. Njegova majka Marica ispričala je nedavno da se Milan neposredno pred nestanak žalio da ne može da spava i da ga nešto muči. Rekao je bratu da ima nešto važno da mu kaže, ali nije stigao.