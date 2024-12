Najviše me plaši što gubimo identitet, kulturu sećanja i poštovanje naših žrtava, ali i što dosta dece odlazi iz Srbije. Moja misija je da sačuvamo srpski identitet i kulturu, da se ljudi bore da Srbiju podignu na viši nivo, da ne idu u inostranstvo. Želim da budemo primer toga da neko može da se vrati i u Srbiju i na selo - kaže u ekskluzivnom intervjuu za Kurir princ Mihailo Karađorđević, zapravo knez, ako ćemo striktno po dinastičkim zvanjima, najmlađe dete kraljevića Tomislava i drugi sin iz braka s princezom (kneginjom) Lindom.

Princa, koji je unuk kralja Aleksandra, a brat od strica prestolonaslednika Aleksandra, što mnogi ne percipiraju tako zbog njegovih godina, kojih je svega 39, upoznala sam potkraj 2003, kad su udovica i sinovi kraljevića Tomislava rešili da se skuće u Srbiji. Restitucije za Karađorđeviće nije bilo (tada još nisu bili ni rehabilitovani), kao što je nema ni danas, ali jeste dobre volje da im se da na korišćenje neka vila u posedu Diposa. Još za života kraljevića Tomislava data im je vila na Senjaku, koju i danas mogu da koriste na kontu Kluba poslanika u Tolstojevoj, zdanja koje je pripadalo kraljeviću Tomislavu. Ko sad se sećam i kad sam princezu i sinove joj srela jedne vetrovite decembarske večeri na pešačkom na uglu Bulevaru kralja Aleksandra i Resavske, nekoliko dana pred njihovu slavu Svetog Andreja Prvozvanog. Pozvala me je na slavu, na koju nisam mogla da odem. Putevi su me odveli na drugu stranu, a princa ću sresti dve decenije kasnije, proletos, u Zagorici kraj Topole, na imanju kome simbolični naziv dadoše - Maričin do. Dok sam radila intervju sa suprugom mu princezom Ljubicom, došao je s rečima da prepoznaje i moj glas i lice.