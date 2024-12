Zoran Milićević (52) iz Beograda jedini je pacijent na svetu koji živi sa veštačkim srcem punih 7 godina, i na prelazu ove stare, 2024. u Novu, 2025. godinu, on i njegova porodica imaju samo jednu želju - da se pojavi donor i da dobije novo srce , a ne da još jedan deveti decembar dočeka uz aparat težak 7 kilograma, uz koji i diše, i spava, i šeta. .. Koji ga održava u životu.

Prvo, on je prvi Srbin kojem je ugrađena veštačka pumpa , onda se nakon toliko godina ispostavilo i da je čovek koji najduže živi bez svog srca, ne samo u našoj zemlji, već i u svetu.

- To možda zvuči kao veliki uspeh, ali nažalost to nije uspeh. Nigde u svetu niko nije ostavljen ovoliko dugo da se muči i živi svakodnevno vezan za aparat koji proizvodi buku od 80 decibela, i da mu svako kretanje podrazumeva nošenje istog aparata od 7 kilograma sa sobom - kaže za "Blic" Zoranova supruga Nataša.

- Što, zvuči preterano, ali je nažalost tako. S obzirom na to, ovom prilikom apelujemo i molmo zdravstvo ove zemlje da pomogne Zoranu - rekla je Nataša.

Svih ovih godina, upravo Nataša je Zoranu najveći oslonac i podrška. Imao je 44 godine, i bio je u punoj snazi kada je osetio da nema dovoljno vazduha pri uzdahu. Po odlasku kod lekara, čudio se. Tada on, a danas doktori. Jer, rezultati analiza govorili su da ima kardiomiopatiju, i da mu srce radi sa 5 odsto kapaciteta , a profesor geografije, koji je sada u invalidskoj penziji se tada tako nije osećao.

- Ti izvesni problemi sa disanjem ukazali su da mi je uvećan srčani mišić, i da on slabi do te mere da nije mogao više da pumpa krv koliko je dovoljno. Srce je moralo ili da se transplantira ili da se ugradi veštačko, a pošto u to vreme nije bilo uopšte donora, jedino prelazno rešenje bilo je veštačko srce sa kojim živim i danas - rekao je Zoran za "Blic".