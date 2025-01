Teodora, koja je popularna na društvenim mrežama, objasnila je kako je zadobila modricu

Ćerka sveštenika Predraga Popovića Teodora, veoma je popularna na društvenim mrežama, a nedavno je pratioce zabrinula jer se u video-snimku pojavila sa ogromnom modricom na oku!

U jednom od snimaka objasnila je da je modricu zaradila na skijanju, kao i da je umalo ostala bez oka.

- Bila sam na skijanju i ovo se desilo. Da ne bih imala nekih problema sa TikTokom, da ne bi bilo cenzure, snimaću vam sa naočarima. Došli smo na skijanje i sada prvo smo skijali jednom, da kažem, laganijom stazom, gde sam ja bila negde okej. Tu su mi objasnili kako se skija i sve to je, da kažem, bilo normalno. I sad problem je nastao kad smo stali na žičaru prvi put i penjali se do gore - počela je priču Teodora.

Ilustracija Foto: Screenshot

Objasnila je da su došli do staze koja je navodno plava.

- Plave staze su vam najlakše staze na skijanju. Međutim, to ovde nije bio slučaj. Popeli smo se negde gde bukvalno vi ovako uđete i dole je provalija, a ne vidite ništa. Jedan drug se vratio, drugarica se spustila sa redarom i ja sam krenula da se spuštam sa redarom, i još jedan momak što je išao s nama i on se spustio. Drugarica se spustila sa redarom i onda, kada je došao red na mene, ja sam pitala da li će moći da me spusti jer je mnogo strma staza - navela je ona.

Kako izgleda oko mlade Teodore nakon povrede koju je zadobila na skijanju možete pogledati u galeriji:

Teodora umalo ostala bez oka na skijanju Foto: Printscreen TikTok

Kaže i da joj je redar rekao da ne treba da brine jer on zna šta radi.

- I sad, pošto je to, da kažem, mlađi momak, on je verovatno hteo da se pokaže da je važan i da mnogo dobro može da vozi brzo pred devojkama. Mi smo stali tako kako treba u taj položaj i krenuli da skijamo. Ja sam se držala za njega ovako kod grudi i u jednom trenutku ja osećam da idemo neverovatno brzo i da ćemo bukvalno da poletimo za par sekundi. I sad bilo neko brdo ovako i mi smo prošli onako i bukvalno smo malo uzleteli. I kako smo se mi spuštali, znači stali na zemlju, skije su krenule ovako njemu da se tresu, meni isto i jednostavno nije mogao da iskontroliše pokret, pokušao da skrene levo i nije uspeo - prepričala je ona užas kroz koji je prošla.

Potom je redar pao, a zatim i ona.

- Skija mi se jedna otkačila, druga mi ostaje na nozi i on u toj svojoj brzini, i koliko se mi kotrljamo, skijom me pogodi u oko. Inače, jako zanimljiva stvar, bukvalno me pogodio između slepoočnice, oka i arkade, da meni niti je pukla arkada, niti mi je iskopao oko, niti, hvala Bogu, nešto lošije se nije desilo. Mi smo stali, ja sam u tom trenutku, kad me on udario, pala u nesvest, dok sam se spustila na zemlju, dok sam došla sebi - ispričala je Teodora.

Uzela je rukavice da se obriše, ali od šoka nije uspela da vidi da li ima krvi.

- Upitala sam ga da li je moguće da se ovo desilo. Rekao je da mu se to nikada nije desilo. Meni u tom trenutku, kada sam primila udarac, krene da trne cela glava, znači ovako, oči, celo lice. I ja sam, naravno, sve najgore mi je prošlo kroz glavu, ko zna šta može da se desi. Dok smo mi ustali, dok meni se noge tresu, nisam mogla da stanem na noge, onako, ide mi krv, mi stajemo na skije i spuštamo se do tog jednog dela, gde su čekali drug i drugarice. I on kao: "Imali smo malu nezgodu, ništa strašno". On je otišao, a ja sam počela da plačem, jer me sve boli - navela je ona,

Kaže da je to u početku bila mala ogrebotina, a da je potom nastao otok.

- Bukvalno me Bog sam sačuvao - dodala je.