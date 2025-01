- Još 2. decembra imala sam porođajne kontrakcije zbog čega je odlučeno da ostanem u bolnici. Međutim, 29. decembra su me pustili kući kako bih proslavila praznike. Rekli su mi da strogo mirujem i da 31. decembra dođem na CTG - priča Ivana.

- Pitaju me ljudi da li smo to tako namerno namestili, ali nije bilo šanse da se to desi. Sve je išlo prirodnim putem, nije bilo izazvano indukcijom ili na neki drugi način, da smo tempirali, ne bismo tako potrefili...