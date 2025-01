- On je uvek morao za sve da se pita i bude zadovoljen sa svih strana, ali fizičko maltretiranje je krenula nakon što smo dobili decu. Nakon nekoliko godina sam dobila prvi šamar. Posle par godina je počeo da budi decu u 12 uveče i da govori "sve ću vas ubiti", a ja bih spuštala loptu, na šta je on navikao.

- Ja vidim da on muči moje dete. Mlađe dete je sudski dodeljeno ocu nakon razvoda jer je došlo do promene socijalnog radnika. Socijalna radnica koja je vodila naš slučaj dostavila je obaveštenje Centru za socijalni rad da iako je dete izazilo želju da bude kod oca, kod njega se primećuju strah i manipulacija koje je on naneo na dete, te se ono mora hitno vratiti kod mene.