Neki ljudi na groblje iznose sve - od kolača, torti i slatkiša do mesa, pečenja, piletine, punjenih paprika i sarmi. Čak i voće, povrće, iće i piće. Alkohol obavezno! Ako je pokojnik voleo da pije kafu obavezno mu se na grob donosi i šoljica kafe.

- Nije to najgori običaj, to je običaj koji ima korene u dalekoj prošlosti i paganstvu. Popije se i pojede nešto za dušu umrlih. Sličan običaj imaju svi narodi - piše u prvom komentaru, dok je autor objave dodao da je normalno da se pojede i popije, ali ne ovako i na ovaj način jer se zna kako se poštuje mrtva osoba.

- Gospođo, kad su velike Zadušnice ljudi bukvalno prostiru kao da je slava, nigde se ne napijaju kao na Zadušnicama, nigde nema kad se zakopa osoba, da se stavlja stoljnjak i na sam grob "valja da se uzme". To nigde na svetu nema samo kod nas! Gde se iznosi tolika hrana, zove se ketering, toči se rakija, pa sa groblja donesu po trojicu kući. Molim vas ovo su najgori običaji ikad sve razumem, ali preterivanje i to je to - dodao je autor.