U Srbiji će do kraja dana i tokom večeri biti oblačno i osetno hladnije, povremeno sa kišom, susnežicom i snegom. Temperatura će se kretati od 0 do 5°C, na planinama od -8 do -2°C.

Jutarnja temperatura biće od -4 do 1°C, u Beogradu do -1°C, maksimalna dnevna od 2 na jugu Srbije do 8°C na istoku zemlje, u Beogradu do 5°C.