Podsetimo, Kurir je pisao o lažnom vidovnjaku koji je prevario više od 150 ljudi . Beograđanka N. P. jedna od žrtva, ispričala nam je da on za sebe tvrdi da je vidovit i da ima blagoslov sa Hilandara. Pored toga svoje žrtve vodi na ture po manastirima u zemljama i regionu, tu pridobija njihovo poverenje, a procenjuje i ko ima koliko novca. Potom nakon nekoliko tura, žrtve ubeđuje da je njihov novac proklet, te da novac treba da daju njemu da ih odnese u neki od manastira, kako bi se skinulo prokletstvo.

- Obraćaju se tim nadrinaučnicima koji ih ubede sa raznim primerima, služe se tehnikama koje su više onako intiuitivne-psihološke, oni se služe time da oni njemu mogu da vide život, čitaju misli, kako im je dato da skidaju proklestvo, a informišu se preko tih preporuka. Žrtva dođe kod njega, a on već unapred ima informacije, to je sistem rada opšte poznat. Žrtve su zabezeknute kako oni imaju neke natprirodne darove i onda počinje ta tortura nad njihovim mišljenjem - navodi Repac.

Beograđanka žrtva lažnog vidovnjaka: Ubedio me je da je moj novac proklet, dala sam mu 100.000 evra da sa njih skine prokletstvo!

Društvo Beograđanka žrtva lažnog vidovnjaka: Ubedio me je da je moj novac proklet, dala sam mu 100.000 evra da sa njih skine prokletstvo!

To što oni promovišu se kosi sa zdravim razumom.

- Oni drže ikone, mešaju crkvu, govore kako crkva stoji iza njih, ali to nije tačno. Njihove metode nemaju veze sa crkvom i verom. Vera ide preko duše. Prosto se marketinški dobro osnaže, oni toliko umeju ljude da uvuku u taj svet, idu na emocije uglavnom. Čovek se njima ispovedi, poveri unutrašnje stvari. To je opasno, dovode ljude i do ludila! - naglasila je ona.