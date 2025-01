- Padavine će još danas biti na granici kiše i snega, a 23, 24. i 30. u svim predelima padaće kiša, osim na visokim planinama. Što se tiče narednog meseca referentne klimatološke vrednosti za februar tokom perioda od 1991. do 2020. godine iznose od jedan do četiri stepena (za srednju dnevnu temperaturu), od minus četiri do jedan (za srednju minimalnu temperaturu) i od šest do oam stepeni (za srednju maksimalnu temperaturu vazduha).