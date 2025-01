U ova dva bogata sela koja su spojena, ovo mišljenje postoji još za vreme prvog mandata Trampa pre nekoliko godina. Od tada se to priča, a sada je samo aktuelizovano.

- Melanija je kao mala bila u Moravcu i ona potiče od Trifunovića. O tome nam je nekada pričao, nažalost sada pokojni Milutin Trifunović, dugogodišnji producent i radnik TV Beograd. Njen otac Radoš je, zaista, bio profesor tehničke škole u Paraćinu. Najveća veza sa njom je upravo Milutin Trifunović koji je završio geografiju i radio je u Televiziji Beograd. On je putovao po Americi i obilazio familiju i on je sve to

ispričao Miki (Miodragu Buziću). Mika (Miodrag Buzić) lepo kaže da je Melanijina rođena tetka Zlata iz sela Tešica, u Americi. I njena druga tetka Mirjana je tamo.