- Postoje ljudi koji osveste potrebu da iznad svega stave potrebe deteta i da ostanu u korektnim odnosima baš iz tog razloga. I zato postoji taj divan predlog za sporazumni razvod braka, kada ljudi u miru mogu da reše svoje odnose i upravo kao medijator ja im u tome pomažem. Nije to uvek lako i nije jednostavno . Ali postoje tu i tehnike komunikacije, razgovora i pomoć da ne krenu u one, što bi rekli, horor razvode koji traju po tri godine - rekla je ona.

- Neki put im treba samo neka edukacija. Neki put su to problemi na početku zajedničkog života, prilagođavanja, što je sasvim normalno. Neki put su ozbiljne krize, ozbiljna emocionalna distanca, ozbiljno neslaganje. Ili su neki teški slučajevi kao što su prevara, nasilje, verbalno i fizičko, zanemarivanje, mešanje roditelja u brak, što je nešto karakteristično za naše prostore. Zavisi šta je uzrok razvoda. Mi uvek ohrabrujemo ljude da naprave neki sporazum, pogotovo ako imaju decu. Ja uvek kažem klijentima — možda ćete prestati da budete muž i žena, ali nećete prestati da budete otac i majka. Jednostavno, ja im kažem, sviđalo se vama ili ne, vi ste upućeni jedan na drugoga do kraja života - rekao je Savić.

- Ljudi koji traže pomoć, zavisi koji je razlog zašto dolaze u savetovalište, naravno, to je lekovito, delotvorno i zato postoji struka kojom se i ja bavim. Neki put mi se desi da me sretnu ljudi na ulici i kažu, vi se možda nas ne sećate. Bavim se 19 godina bračnim savetovanjem i ne mogu naravno sve da zapamtim, ali kažu, možda se vi nas ne sećate, ali mi smo bili kod vas i bili smo u ozbiljnoj krizi, a evo sada vi ste nam pomogli, sad imamo još jedno dete i hvala vam. I ja živim od toga par dana - rekao je Savić.

- Razvod je jedno traumatično iskustvo i po nekoj toj skali stresa, odmah posle gubitka voljene osobe. Jedna do definicija razvoda jeste smrt bračne relacije. Znači, nešto je bilo živo ranije, sada je umrlo, nema ga više. Da li postoji dobar razvod? Ja uvek kažem ljudima, učinite sve da brak opstane. A onda, ako jednostavno to ne funkcioniše, volim da kažem, ima života i posle razvoda. Znači to nije kraj svega, ali opet pogotovo ako su deca u pitanju, učinite sve da zaštitite decu u celom tom procesu - rekao je Savić.

- Nekako mi se čini da je ta tolerancija malo duža, ali je strašno važno na koji način dođe do razvoda, da li je to postupak koji je pripremljen, zna se kakve posledice nosi ili je to prosto idemo u to, pa kakav će ishod biti, videćemo - rekla je Pavićević.