Misteriozan nestanak Nišlije Milana Đorđevića, farmaceutskog zastupnika, šokirao je Srbiju. Poslednji put je viđen 10. juna oko 11:30 sati, kada ga je kamera jedne privatne kuće u Jelašnici zabeležila. Nakon toga, Milanov nestanak postaje potpuna misterija.

Njegova porodica je, u večernjim satima, pronašla njegov službeni automobil ispred Planinarskog doma na Bojaninim vodama, nedaleko od Niša, jer se nije javljaju na telefon. U vozilu su pronađeni i privatni i službeni mobilni telefoni, ali sam Milan je nestao bez traga. Toga dana bio je na poslu, a od trenutka nestanka prošlo je više od šest meseci, a istraga još nije dala odgovore.

Šta se dogodilo sa Milanom Đorđevićem? Nestanak ovog farmaceutskog stručnjaka postao je jedan od najvećih misteroznih slučajeva 2024. godine na jugu Srbije.

Ovaj misterozni slučaj, koji se dogodio prošle godine, još uvek nije rešen, iako je prošlo više od šest meseci. Nišlije su zbunjene i pitaju se kako je moguće da osoba visoka dva metra jednostavno nestane bez traga.

Siniša i Marica, roditelji nestalog Milana, kao i brat Dejan u potpunoj su nedoumici jer više ne znaju gde da ga traže.

- Dobili smo 24. decembra, četiri meseca nakon što smo poslali zvaničan zahtev, obaveštenje da se naš Milan ne nalazi ni u jednom manastiru ili pravoslavnom hramu na teritoriji Srbije, Republike Srpske, kao ni na Hilandaru. To nam je javljeno iz Niša, a saopštio je Sinod Srpske pravoslavne crkve - kažu Milanovi roditelji za Kurir.

Iako su potrage koje su organizovali Gorska služba spasavanja, Žandarmerija i lovci po Suvoj planini sredinom juna trajale danima, nisu dale rezultate. Otac Siniša i brat Dejan su, u pokušaju da pronađu Milanov trag, čak stigli do vrha Sokolovog kamena, ali nakon sati pešačenja nisu naišli na nijedan trag ovog visokog i čvrstog muškarca.

- On je otišao od mene oko pola 10. Ušao je kod doktorke u 10.30 sati, što ne liči na njega jer je imao zakazano u 11 sati, a kamere su ga snimile 25 minuta kasnije na putu za Bojanine vode. Ništa nije ukazivalo da će išta da se dogodi tog dana. Telefoni su, istina, bili na veštačenju pet nedelja u Beogradu, bazne stanice nisu ništa pokazale, i ja teško u to mogu da poverujem. Nešto tu ima što ne znamo. I inspektorima sam rekla da on sam nije mogao da ode gore, ni da siđe. Sad idem po nekom redosledu događaja i logički razmišljam. Njega su kamere snimile u 11.25, to znači da je nestao u ta dva sata. Neko ga je zvao kada je izašao odavde, od mene. Kažu da je digao ruku na sebe, ali zašto bi išao čak na Bojanine vode, u planinu? To je besmisleno - priča majka Marica, koja navodi da je dan pre nestanka Milan rekao da se sprema za odlazak na rođendan u niški restoran, kao i da posle nema većih obaveza.

Kamere su navodno snimile Milana i u selu Studena.

- Lepo se vidi da vozi bezbrižno kroz selo. Stavio je ruku, u stvari lakat, na otvoren prozor. Nije bio nešto napet, nego potpuno opušten. Negde oko 11.45 poslao je poruku da ne može da ode po dete u vrtić. I vidi se na kamerama da ništa nije očekivao tog dana. Ili se s nekim dogovorio da se vidi gore, al' što bi se bilo s kim viđao u planini, na više od 10 kilometara od Niša? Policija ima sve registracije svih automobila koji su tog dana prošli tamo, i ništa. Mada kažem, sam nije mogao da siđe s planine a da ne bude uočen. Sumnjam da je iz nekog razloga on s planine odveden nekud! Ne mogu ništa da tvrdim jer nemam dokaze za tako nešto, ali na tako nešto mi sve liči! On je prebačen iz kola u kola i nekud odveden! Istina je, nema tragova koji bi to potvrdili, ali nema drugog objašnjenja za ovo što se dešava - priča majka Marica.

Nije moguće raspisati međunarodnu poternicu Ono što je kočnica u celoj istrazi, a to je rečeno i roditeljima, jeste činjenica da nije moguće raspisati međunarodnu poternicu jer nema krivičnog dela, a i Milan je punoletan, tako da ostaje nepoznanica gde je nestao ovaj distributer lekova, koji nije imao kockarske dugove, nije bio sklon alkoholu i nije bio promiskuitetnog karaktera. On je tog 10. juna otišao na Bojanine vode u odelu i elegantnim cipelama, u kojima verovatno nije hteo da pešači. Ostavio je sve tehničke aparate i dokumentaciju, da bi mu psi tragači nanjušili tragove kod obližnje osmatračnice. Navodno ga je neki dekica video tu, ali to je nepotvrđeno.

Roditelji ne prestaju da se pitaju zašto je službeni auto "škoda", koji je pronađen kod planinarskog doma, bio podvrgnut veštačenju samo na kratko, te zašto nije zadržan dok se istraga ne završi, već je odmah vraćen firmi kojoj pripada.

- Istraga je počela i automobil je vraćen firmi posle forenzičkog pregleda posle nekoliko sati. To mi baš nije jasno... Zašto detaljnije nisu pregledana kola? - komentariše majka.

Otac Siniša je posle završetka potrage išao sa sinom Dejanom još nekoliko puta na Bojanine vode.

- Raspitivali smo se kod seljaka za druge puteve koji se spuštaju prema civilizaciji. I rečeno nam je da ima puteva koji se koriste kada se ide u seču drva. Ima i put koji ide prema manastiru Veta, ali šta bi on tamo radio? - pita se otac Siniša.

Astrolog savetovao roditelje da pregledaju mesto Ropot?

Ovi požrtvovani roditelji neće stati s potragom za svojim sinom. Mnogi im pružaju podršku, a nedavno je stigao glas da bi mogao da bude i u kraju kod vodopada u Ropotu.

- Ostaje nam sada, što nam je rekao jedan astrolog, da obiđemo izletište sa vodopadom, a koje se nalazi kod Dušnika. Zove se Ropot. To je sa druge strane Suve planine, prema Zaplanju, ali što bi on išao čak tamo? Mada, taj deo presuši već leti, vodopada ima samo kada se otapa sneg i kada su velike kiše - objašnjava Siniša.

Devojčica videla momka koji zaključava automobil

Milanova majka Marica rekla je da je ćerka njene prijateljice videla momka koji zaključava automobil.

- Jedna prijateljica mi je rekla: "Zamisli, Maki, prijateljica mi je ispričala da je njena ćerka prepoznala priču i da je 10. juna bila na Bojaninim vodama. Kaže da je videla dečka koji zaključava kola." Mi smo hteli da uspostavimo kontakt s njom, ali su nam rekli da devojčica nije bila 10, nego 11. juna na Bojaninim vodama. Pretpostavljam da ne žele da ulaze u taj krug svedočenja i slično. Mislim da se Milan dogovorio da se vidi s nekim u 12 sati. On ništa nije očekivao, imam utisak da je namamljen u klopku i otet na prepad - rekla je Marica Đorđević.

Roditelji su kasnije saznali da je Milan planirao da nakon sedam godina promeni firmu za koju je radio, ali ova informacija nema veliki uticaj na istragu koja je postala najveća misterija juga Srbije u 2024. godini.

Podsećamo, nestali Nišlija, Milan Đorđević, koji je završio Stomatološki fakultet ali je radio kao zastupnik farmaceutske kompanije, viđen je poslednji put u ponedeljak, 10. juna, oko 11:30 sati kada ga je snimila kamera sa jedne privatne kuće u Jelašnici

On se uputio prema izletištu Bojanine vode nedaleko od Niša, gde je njegova porodica tek u večernjim satima, nakon što se nije javljao na telefon, pronašla službeni automobil ispred Planinarskog doma. U kaseti automobila nalazio se i privatni i službeni mobilni telefon, nakon čega mu se gubi svaki trag. Na dan kada je nestao, bio je na poslu.

Oko podneva javio se ženi i rekao da ne može da stigne da uzme ćerku iz vrtića, ali da će stići da vodi sina na rođendan. Pošto nije došao kući niti se javljao na telefon, porodica je krenula da ga traži, a supruga je prijavila njegov nestanak policiji.

Milanov službeni automobil pronađen je u toku večeri 10. juna na Bojaninim vodama, ali od tada do danas nije pronađeno ništa drugo što bi moglo da pomogne u razrešavanju misterioznog i do sada u Nišu nezapamćenog nestanka.

U kaseti automobila su pronađeni, uredno ostavljeni, službeni i privatni telefon, ručni sat i novčanik sa parama i ličnom kartom.

Marica Đorđević, majka nestalog Milana Đorđevića, izrazila je duboku zabrinutost i sumnju da je njen sin otet, nakon što je policija isključila mogućnost samoubistva.

- Isključen je suicid, ostaje jedino da je dobrovoljno otišao ili da ga je neko čekao i odveo. Samo Bog zna gde je. Samo da nam se javi da kaže da je živ, ili da neko ko zna da je živ da nam javi - izjavila je Marica.

Nije u manastiru?

- Odgovorom iz crkve da se naš Milan ne nalazi ni u jednom manastiru u Srbiji, Republici Srpskoj i na Hilandaru, srušena je još jedna naša nada. Preteško nam je i ne znamo šta više da radimo i gde da tražimo našeg sina - kazala je Marica Đorđević.

Ona je istakla da su odgovor Sinoda Srpske pravoslavne crkve dobili četiri meseca nakon što su poslali pismeni dopis, a obavestio ih je đakon Đorđe sa kojim su u stalnom kontaktu.

- On nam je usmeno to rekao, ali smo zatražili da nam dostavi i pismeno obaveštenje. Mnogo smo nade polagali u taj odgovor mada smo svesni da crkva nije u obavezi da nam kaže da li je on u nekom manastiru ili nije - rekla je Marica.

Porodica Đorđević naglašava da Milan nije imao neprijatelje, niti je imao probleme sa zakonom.