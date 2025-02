Program traje 30 meseci, a tek nakon šest meseci sledi prvi susret s porodicom, i to ako oni pristanu.

- Tada se izlazi na jedan dan da se provede vreme s porodicom i tu porodica prvi put vidi svoje dete, brata, svoga oca u nekom normalnom stanju. Posle nekog vremena odlazi se na nekoliko dana kod porodice. To su sve faze resocijalizacije koje idu postepeno, gde će štićenik videti kako će na njega spoljašnji svet da utiče, ali s potpuno drugim aparatom za prepoznavanje i načinom sagledavanja samoga sebe. Posle toga sledi još tih nekoliko "provera" sve do nadanog izlaska s blagoslovom na kraju - naveo je Lukman.