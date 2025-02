- Razmenjivale su se tu poruke preko tih aplikacija, a kad dođu lično da vide auto, da kupe, krene priča na drugu stranu i eto - to se tako izdešava... I otad je to počelo da se deli među nama, prijateljima, preprodavcima i to se tako i omasovilo. I tako je to počelo da se koristi, ali ne samo to nego i druge aplikacije, naročito kod starije populacije. Ima toga i kod žena i to je sada postalo sasvim normalno, a nekada je to bilo nešto sasvim novo, nešto revolucionarno..., priča on.