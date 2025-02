Jedna Srpkinja je nedavno priznala da je u vezi sa svojim bratom, pa je pitala sveštenika da li smeju da stupe u brak. On je izneo stav crkve i konačno dao odgovor na pitanje koje interesuje javnost, s obzirom na to da često ne znamo ko su nam dalji rođaci.

"Skoro sam saznala da sam u vezi sa dečkom sa kojim imam zajedničke pretke. Naime, naše čukunbabe su rođene sestre. Da li je veza, odnosno brak na osnovu toga zabranjen? Poštovani oci, muči me nešto pa me interesuje kakav pogled crkva ima na to jer sam vernik i jako mi je to bitno", pitala je ova žena iz Srbije, a onda na portalu "Tv Hram" dobila odgovor našeg sveštenog lica.