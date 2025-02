Tako je i upoznao svoju Engleskinju Fei, ivent mendažerku iz Londona čija ljubav prema njemu nema granica jer se iz jednog velikog Londona sa svojim Draganom zaputila u životnu avanturu i gnezdo svila s one strane Drine, u skromnom ali prelepom selu Jaketići, na imanju i dedovini Draganovih predaka Simeunovića.

- Bila sam zarobljena u gradu punom haosa i dok sam bila mlada to je bilo u redu, ideš na žurke, u klubove... Ali taj deo mog života sada je završen, to mi više ne treba. Htela sam nešto drugo, a to je ovo..., kaže Fei koja je sanjala selo i seoski život negde u Engleskoj ili u Španiji, u Granadi, a onda je srela Dragana i san joj se ispunio na sasvim drugom mestu.