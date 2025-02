Zatražio savet nakon što je automehaničar uradio više posla nego što je bilo dogovoreno

"Majstor uradio više nego što je traženo, šta sada", glasio je naslov objave jednog korisnika Redita koji se našao na muci posle posete automehaničaru koji je, kako tvrdi, bez dogovora sa vlasnikom uradio sve što je mislio da treba umesto samo onoga zbog čega je auto i završio u servisu.

Naime, anonimni muškarac potražio je savet drugih korisnika posle situacije u koju ga je doveo majstor, navodno, rešen da automobil vrati vlasniku u potpuno ispravnom stanju, uz opravdanje koje je sve ostavilo u čudu.

"Auto je odnet majstoru na popravku, međutim, on je uradio znatno više nego što je od njega traženo jer "ne bi prošao tehnički pregled", što je inicijalni trošak od 150 evra popelo na 600. Naravno da mi ne pada na pamet da to plaćam pa me zanima koje su ovde opcije, inače a i sa pravne strane", piše autor objave, kasnije napominjući da on nije vlasnik automobila, ali da je dobro upoznat sa dogovorom koji je prvobitno uspostavljen.

Osim toga, plaši se, piše, da postoji šansa da majstor može da se "osveti" ukoliko se ne plati traženi dug tako što će napraviti štetu na automobilu ili neće dopustiti da se on odveze iz radionice. Razmišlja, dodaje, da li je potrebno u ceo slučaj uključiti i policiju.

"Nije lično moj auto (iako pretpostavljam da je tako zvučalo iz posta), ali mu je jasno rečeno šta je traženo da se uradi, i da se nije pristalo na ono što je on predložio, a on samovoljno došao i uradio to svakako. Pa tom logikom mogao je pola auta da zameni... Postoje i snimci telefonskog razgovora dok je to ugovarano, da li ima i pismeno napisano nisam siguran", dodaje on.

"Zafalilo mu para"

U čudu zbog situacije koja ga je zadesila, bili su i drugi korisnici Redita. I dok jedni smatraju da je u pitanju "priča" kako bi majstor zaradio što više novca, drugi veruju da nije imao lošu nameru.

"Odradio sigurno. Zafalilo mu para, pa naišao neko da ga cepne. Zakonski je bilo koji serviser u obavezi da da klijentu specifikaciju radova pre samog rada, ako se klijent složi onda kreće sa poslom. Važi za automehaničare, vodoinstalater i druge gde postoji servisni deo", "Plati mu to što je inicijalno ugovoreno, ostalo nije tvoja briga, niko ga nije bio po ušima da popravlja ostatak. Dođeš, daš 150 evra, uzmeš kola, ako ti ne da da izađeš propusti ga kroz šake. Nema rata, ugovora, dogovora i ostalih s*anja, jednostavno hoće da vam izvuče što više para na priču", "Prijatelju, treba da zameniš majstora, ali ne zato što dere nego zato što ti nije javio šta će sve da uradi i koliko šta košta. Na tvom mestu bih poveo drugog majstora (druga ili slično) da proveri da li je to što ovaj kaže da je urađeno, zaista urađeno. Ne verujem u lošu nameru majstora, ali 600 evra nije malo. Ako drugi majstor potvrdi da je sve što je zamenjeno zaista moralo da se zameni, onda dogovori neke rate i to je to", pisali su korisnici.

Foto: Shuterrstock

"A možda te je sačuvao mnogo većeg troška"

Među komentarima je bilo i onih koji su na strani majstora pa autoru objave poručuju da ne bi trebalo da se buni jer ga je automehaničar "možda sačuvao mnogo većeg troška", zatim savetuju da se obrati advokatu ili nadležnoj inspekciji.

"Ne znam gde si našao tog lika, u životu mi se nije desilo da me čovek ne nazove da se u milimetar dogovorimo šta se radi i koliko košta. Ovaj ne poštuje ni tebe ni sebe, a pitanje je i kako radi ako ovako ume sa ljudima. Još se ti plašiš da se on tebi ne "osveti" na kolima, pa zašto se takvi "majstori" ne plaše ljudi kao ti, da mu neka tako prevarena mušterija ne zapali radionicu, ne primer? Kad već nisi na vreme vodio računa da imaš pouzdanog automehaničara, niti si umeo da mu na sugestiju da "radi dalje" odmah kažeš da neće dobiti ni dinara za ekstra posao, sad probaj "zakonski", pa dokazujte šta je ko kome rekao. Ni jedan od njih ne daje fiskalni račun, paušalci su svi, i na žalost, ima mnogo dunstera koji posao ne znaju, a znaju da vaćare. Nadam se tebe radi da nisi išao kod divljaka na nekom ćošku koji ni firmu nema. Idi po auto, može da dobije tih 150 za dogovoreni posao a ovo ostalo ako je uopšte radio nek zaboravi. Ako neće, zovi mu inspekciju i ne gubi vreme niti se raspravljaj s njim preko telefona, time mu ostavljaš vreme i daješ mu priliku da nešto namerno s***e na kolima. I pamet u glavu ubuduće", zaključuje neko.