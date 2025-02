- Lokalno širenje raka pluća može da dovede do bola u ramenu (tzv. Pankoast tumor), promuklosti zbog zahvatanja živca koji oživčava glasne žice, otežanog gutanja ukoliko je zahvaćen jednjak. Upala pluća koja se ponavlja na istom mestu, takođe mogu da ukazuju na postojanje raka pluća.

- Ukoliko roditelji konzumiraju cigarete, deca su pasivni pušači. Potrebno je vreme da sve te kancerogene materije uđu u pluća i da se karcinom razvije, ali to je jedan od razloga zašto sve više mladih oboleva od od ovog raka - p ojašnjava dr Kovčin.

- Kada je zagađenje vazduha u pitanju, tu malo možemo. Potrebno je da se postave filteri na dimnjake za prečišćavanje dima iz termoelektrana. Takođe, u malim gradovima, ali čak i u Beogradu, ljudi lože svašta. Dešava se da zapale gume za automobile, to je vrlo kancerogeno - pojašnjava sagovornik.

Onkolog Kovčin ranije je za "Blic" objasnio da je ključni razlog za porast broja obolelih od karcinoma mlađih od 45 godina okruženje u kom živimo, i to - kakav vazduh udišemo, kakvu vodu pijemo i kakvu hranu jedemo.

- Stariji sugrađani poput naših baka i deka, živeli su u drugačijem vremenu kada okolina nije bila toliko zagađena. Bilo je manje hemije u hrani, vodi i vazduhu - objasnio je on ranije.

- Osnova je u velikom zagađenju koje je oko nas i toj kumulaciji s kojom smo u kontaktu svaki dan. Kada dođe do kritične količine razvija se karcinom. Naravno jedan od bitnih faktora je i stres koji remeti imunitet, a imunitet je zadužen za ubijanje malignih ćelija, ali kada je oslabljen one uspevaju da izbegnu imunološki razvoj - upozorio je on.