- Nisam bio sam. Nekoliko entiteta me je dočekalo. Zbog mog hrišćanskog vaspitanja, pomislio sam da su anđeli. U svojoj bestelesnoj formi pokušao sam da ih dočekam raširenih ruku, očekujući njihov zagrljaj. Umesto toga, osetio sam kako me okivaju svojim moćima, kao psa na lancu. Obuzeo me je osećaj poniženja i straha. Ovo nisu bila uzvišena bića o kojima su me učili. Ovo su bili surovi, nemilosrdni gospodari.