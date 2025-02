- Zaista smo zabrinuti, ne kao predstavnici vlasti ili politike, nego kao građani, na posledice negativne ove blokade univerziteta. Sa već ozbiljno ugroženom studentskom godinom, ali sam posebno zabrinut za pitanje školstva i onoga što rade đacima u osnovnim i srednjim školama. Prosto mi je neverovatno da se neko igra sa sudbinom dece i da obmanjuje roditelje, obmanjuje đake, da će neko to da kompresuje u nekim skraćenim obimima i sadržajima, da će to lako da ispredaju deci - rekao je juče premijer u ostavci Miloš Vučević na pres konferenciji.

- Na male maturante ovo može loše da utiče, a koliko, to će vreme pokazati. Modalitet po kome će se nastava nadoknaditi za osmake moraće da se nađe. Imali smo bombardovanje i koronu, pa je nađen modalitet da osnovci upišu srednje škole na jedan drugačiji način. U ovom trenutku još ima vremena da se sve završi redovnim putem. Lično, ne bih pravio nikakve duge pretpostavke kad bi bilo, šta bi bilo - kaže on.

- Već sada je izvesno da će se sledeće nedelje ući i u petu nedelju koja se gubi u onim školama koje su od početka u blokadi. To bi značilo da se škola produži do polovine jula, možda i dalje. Ali mislim da to nije moguće. Prvo, jer bi rad sa tako velikim brojem učenika na tako visokim temperaturama bio otežan. Drugo, to bi opet naišlo na veliku pobunu kod roditelja - smatra Markov.