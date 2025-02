- Jetra je jedan od najzaposlenijih organa u našem organizmu i drugi po veličini. Znači organ koji zaista obavlja brojne funkcije, preko 500 funkcija , tako da ih je teško sve nabrojati, ali u svakom slučaju, što se tiče metabolizma svih ovih namirnica i svega što prolazi kroz organizam, ona to kontroliše, detoksikuje, izlučujemo. Tako da ona zaista predstavlja centralu metabolizma i čišćenja organizma - kaže Radmila i dodaje:

- U poslednje vreme, masna jetra je došla u fazu pandemije i baš pre nego što je počeo kovid. Ona je proglašena za pandemiju 21. veka, ali nekako se to malo pomerilo dalje, nije se toliko još uzela u razmatranje i nije baš dobro shvaćena.

- Masna jetra može da bude alkoholnog porekla, međutim postoji i ona alkoholna jetra gde pacijenti ne uzimaju alkohol ili uzimaju sasvim male količine, recimo žene 20g dnevno, muškarci do 30, ali zato postoje drugi faktori. Statistike kažu da je najčešći uzrok nastanka masne jetre danas gojaznost. Naravno, tu deluju i neki drugi faktori, uzimanje lekova, poremećaj masti, šećera, ali takođe i neki genetski faktori - navodi doktorka i nastavlja:

- Na žalost, simptoma u početku takoreći i nema. Znači to je potpuno asimptomatska bolest , n ema nekih znakova bolesti, nema bolova. Vrlo retko da neko oseti nešto kao nelagodnost, ali to je takoreći zanemarljivo - ističe Radmila.

- Ona znači da se previše masti nagomilava u jetri. Kada neko oboli, on ima više od 10 do 15 odsto masti u jetri. Dok su male količine i dok nema nekih komplikacija, sve se to ostaje bez bilo kakvih simptoma - kaže dr Radmila.