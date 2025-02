- Pozvao sam nekoliko igraonica da se raspitam za cene i ostao sam šokiran! Osim što su cene nerealne, dodatno me razljutilo to što su se dosetili da naplate i to što će neko od njihovih radnika iseći deci tortu! To je bezobrazluk! Na kraju sam rešio da detetu rođendan organizujemo u restoranu, sa sve muzikom i hranom kao na svadbi. Kada sam sve stavio na papir ovo me je koštalo 10.000 dinara manje nego što bi me koštao rođendan u igraonici - ispričao je N. D. za Kurir.