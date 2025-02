Slušaj vest

Mladić (18) trenutno se nalazi na lečenju od kocke u Beogradu. Ovaj porok razvio je sa samo 15 godina, a roditelji su primetili da nešto nije u redu tek nakon 2 godine. Iz kuće je jednom prilikom ukrao čak 40.000 evra kako bi pokrio svoje kockarske dugove, a kako priča Jelena Manojlović, psihoterapeut SOS Centra za odvikavanje od kockanja u kom se ovaj mladić nalazi, na lečenju je 8 meseci i napredak je vidljiv.

Ovaj mladić u svojoj ispovesti ispričao je da je sa kockanjem počeo tako što je na tikete uplaćivao sitne iznose, ali su se oni vremenom povećavali i bivali sve veći, da bi u jednom trenutku od oca ukrao čak 40.000 evra.

"Sa 15 godina sam počeo da se kockam, da uplatim tiket od 200, 250 dinara. Tako je sve krenulo. To prođe, dobitak bude 2.000 dinara, tako je išlo mesecima na male cifre. Onda smo ušli u kladionicu seli na aparate, rulet, ali ne tako velike pare, ali krenulo je kasnije. Jednom smo dobili 25.000, i to smo sve stavili na tiket, on je prošao, pa smo uzeli oko 50-60.000. Na kraju smo "pukli" svih 60.000. Ja sam onda uzeo pare iz kuće oko 4-5.000 evra, i tako sam krenuo da se zalećem - hiljadu evra, dve hiljade evra na tikete. Obično sam igrao samo tikete, ali bio sam maloletan nisam ni mogao da uđem. Posle toga sam krenuo da kockam rulet i aparate. Po ceo dan sam bio u kladionicama. Sve vreme sam provodio tamo, nisam išao ni u školu. Zbog kocke sam ukrao tati oko 40.000 evra", priča ovaj mladić u svojoj ispovesti na Televiziji Prva.

Kako kaže prestao je sa kockanjem kada je uzeo tu količinu novca iz porodične kuće. Pauza je trajala godinu dana, a onda se vratio poroku.

"Ponovo sam uzeo tati pare iz kuće, oko 10.000 evra, i onda to veče zadnji dinar sam potrošio, sve sam izgubio. Onda sam shvatio u glavi da sam u teškom problemu. To veče kad sam sve izgubio, bilo je za ne poželeti. Posle dve godine roditelji su saznali. Ja sam krao iz kuće, ali niko to nije primećivao, niko nije verovao da sam se ja kockao, imao sam 15-16 godina. Tata je primetio da sam se kockao, a mama je našla tiket u stanu, tako da se sve poklopilo. Tada su prvi put shvatili da sam u problemu, ali su mislili da će me proći. Nisu mislili da ću nastaviti. Nisam kockao 4 meseca, pa sam opet krenuo. Svaki put sam se vraćao u trenutku kada sam mislio da se neću vratiti", poručuje tinejdžer u potresnoj ispovesti.

Kako pojašnjava, ključ ka izlečenju je da osoba koja je zavisnik prvo sebi prizna da ima problem, jer tek kada postane svesna problema, može da krene sa lečenjem.

Jelena Manojlović, psihoterapeut SOS Centra za odvikavanje od kockanja u kom se ovaj mladić leči kaže da svake godine imaju sve mlađe i mlađe pacijente koji se prijavljuju za lečenje. Pored toga, povećan je i broj žena koje se odaju porocima.

"Što se tiče opšte populacije koja dolazi kod nas, nažalost, sve su mlađi i mlađi korisnici naših usluga, sve više i više žena, što je potpuno ohrabrenje, pošto su žene pod jednakim rizikom i jednako kockaju kao i muškarci, samo što žene mnogo duže i kreativnije kriju svoj problem zbog stigme, od strane društva. Znate kako žene alkoholičarke kriju votku po saksijama, po kantama za smeće i duže im treba da kažu da imaju problem, jer nekako društvo ne prihvata da žena može da bude u poroku, tako i za kocku naravno, ali hvala Bogu, situacija se u tom segmentu menja da svako ima pravo na grešku, na problem, na bolest, na zavisnost, ima pravo da se leči", pojašnjava psihoterapeutkinja.

Kada je u pitanju zavisnost od kocke, Manojlović pojašnjava da porodica često ne primećuje ili ne želi da primeti znakove.

"Oni primećuju da postoji neki problem, ali to se nekako pripisuje ili pubertetu, ili bezobrazluku, hirovima, pogotovo kocka, jer je kocka legalizovana, socijalno prihvatljiva, svuda oko nas dostupna. Tako da negde kocka se stavlja sa strane, uvek se fokusira na narkotike. Onda kad vide da nisu narkotici u pitanju, nekako se to zaboravi, pa se onda otkrije da je kocka, pa se to otpiše na mladost, glupost, hirove, bezobrazluk, proći će, dobre batine mogu sve da reše, kako, naravno, batina ne može da reši problem i ne može da reši bolest, tako se nastavljaju dugovi, krađe iz kuće i sve ostalo", navodi psihoterapeutkinja.