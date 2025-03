Čega se treba pridržavati, da li se posti na vodi ili ulju i do kada tačno traje razgovarao je novinar Pavle Ivković za jutarnji program Kurir televizije sa teologom Nebojšom Lazićem .

- Ovaj post je najveći, najduži i najstrožiji. Traje 48 dana, odnosno do 19. aprila. Najstrožije su prva i poslednja nedelja. Osim uzdržavanja od hrane, što je očigledno, postoji i duhovna dimenzija, podvig, da se uzdignemo. Post je početak jednog putovanja, to je kao kada krenemo na neki lep put, ali ovog puta putujemo u nas, u sebe. Čovek je stvoren po liku i podobju Božijem i to grehom i ružnim mislima uprljamo u sebi. Bitno je da se vratimo u sebe, da se izmirmo sa sobom i bližnjima, a post je divan motiv i početak jer sam post nije cilj, već sredstvo da budem bolji nego što sam bio, da prevaziđem svoje mane i grehove, molitva je bitna kao deo duhovnog treninga - započeo je Lazić, pa je rekao čega se odriče tokom posta mimo hrane: