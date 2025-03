Slušaj vest

"Ne bih preporučio ni svom najvećem neprijatelju da popravlja ovde zube ako ne mora... Javila mi se jedna devojka koja je htela da podeli svoju priču o tome kako je njeno iskustvo sa zubarima i kako je jedva uspela da sačuva živu glavu na ramenima sa ovim zubarima ovde u Engleskoj..."

Tako započinje priču naš čovek iz Srbije koji sa ženom i dve ćerkice živi i radi u Engleskoj, a koji na Jutjubu kao Engleski gastarbajter redovno objavljuje priče o svakodnevnom životu u toj zemlji čije se navike i običaji razlikuju od naših.

- Inače, ona živi u Engleskoj, ali je rodom iz Novog Sada. Ja imam isto dosta loše iskustvo sa zubarima, pričaću vam o tome malo kasnije. Ali ću prvo da ispričam šta se njoj desilo. Ona je, kad je bila poslednji put u Srbiji, u Novom Sadu, otišla kod svog zubara i tamo su joj uradili 3D sken vilice i hirurg je rekao da ima jedan zub, to je ova ovde gornja šestica, koji je problematičan i koji bi trebalo da se vadi. Međutim, problem je u tome što koreni zuba ulaze u sinus i nije baš tako jednostavno, te da neće moći da putuje avionom 14 dana nakon vađenja zuba. I onda, ona zbog toga, pošto nije imala toliko vremena, morala je da se vrati nazad za Englesku, gde je i rešila da izvadi zub..., priča on.

- I sada, odlazi ona u privatnu kliniku, zove se Bupa. Sad kad vi čujete to Bupa, pa onda još engleska klinika, onda mislite to mora biti nešto dobro, neki vrhunski kvalitet. I ništa, ode ona u tu kliniku...

- Inače, u Engleskoj vam ne priznaju nikakve nalaze iz Srbije. Dakle, bilo šta što donesete, to oni ništa ne priznaju, oni sve rade ponovo, svoje snimke i tako dalje, i hirurzi ovde u Engleskoj, iz te privatne Bupa klinike, uzmu da joj opet urade sken...

Foto: Youtube Printscreen/Engleski gastarbajter

- I uradi joj on sken ali taj običan i kaže da joj koren ne ulazi u sinuse. Ona opet kaže da ima #D sken, da je uradila u Srbiji i da su joj rekli da koren ipak ulazi... I ništa, uzima on da joj vadi taj zub, i izvadi ga za 15 minuta. Platila je 450 funti za to i pušta je on kući sa tom ranom...

- Kaže ona, nakon 3 dana kreće da mi otiče cela desna strana, upalio se krajnik, uvo, oko, išla u Hitnu i šetali je između dve bolnice jer je bio vikend a onda joj dali jake antibiotike i intravenski morfijum za jake bolove i pustili je kući..., čita gastarbajter ono što mu je Novosađanka napisala i nastavlja:

- U nedelju dolazi Hitna po nju jer joj se stanje toliko pogoršalo da su se uplašili da ne dobije meningitis. Radili su joj i CT glave, rendgen i sve živo, i pregled kod očnog jer na oko nije videla. Zadržali su je u bolnici dva dana dok telo nije počelo da reaguje na antibiotike a imala je strašne bolove. Morala je i da prestane da doji bebu od sedam meseci zbog tih lekova i svega toga. A ima i još dvoje starije dece od 5 i 7 godina koja su potpuno istraumirana jer njoj nije bilo dobro, dolazila hitna...

- Kad se sve to završilo otišli oni da razgovaraju s tim hirurgom za zub u toj privatnoj klinici i on joj rekao da je ona bila "anlaki" (nije imala sreće...)?! Kao samo je bila nesrećni slučaj, odnosno da nije njegova krivica... Dešava se to...

Onda je ispričao i svoje iskustvo sa napuklim zubom od pre 8-9 godina pa je ispričao kako u Engleskoj funkcioniše stomatologija.

Foto: Shutterstock

- Imate i ovde državno i privatno, u državnom tu nemate nikada mesta, čeka se po pola godine na termin i limitirani su koje sve usluge rade, a ako baš hoćete kod državnog onda morate da zovete hitnu i da kukate, lažete kako danima pijete paracetamole, kako vas razvaljuje glava, kako vas baš boli zub da ne možete da izdržite, da jako kukate i onda oni nemaju izbora nego da vas pošalju kod nekog zubara a oni imaju neke slobodne termine baš za to ako nekog zaboli. To onda znači da odmah morate da sednete u kola i vozite 10-15 km... Što se tiče privatnih, ni tu situacija nije bolja, morate da zakazujete...

- Ja sam mislio to privatni zubar, platiš, mora biti kvalitetna usluga... Ipak je ovo Engleska. I odlazim ja kod zubara, zinem ja, neki stariji čovek, to je bila kao neka firma, ceo sprat ordinacija, više zubara, i kaže on meni pukao ti je zub i sad ćemo mi da odvalimo ovo parče zuba a ovo bi moglo da se vadi ali ja ne bih jer je jako komplikovana procedura, mora da dođe hirurg, a to mora da se zakaže, čeka se tri meseca (?!) nego da mi odvalimo ovo parče i stavimo plombu i to je to...

- Osećam ja da je taj zub za vađenje, al šta ja znam, on je zubar. I stavi on meni tu plombu onako bezveze i kaže - gotovo! I uzme mi 140 funti a osetio sam dsa to nije onako glatko, nego da ima oštre ivice, ne znam kako je to urađeno. To mi se u životu nije desilo.

- I verovali ili ne, meni se to veče, a nisam ništa jeo, baš sam pazio, odvali pola te plombe i pitanje je da li bi izdržala do sutra jer se već odvalila posle nekoliko sati. I kažem ja - idem za Srbiju. I baš u to vreme, jedan moj rođak koji je završio stomatologiju, otvorio ordinaciju, nema 6 meseci, nema neko veliko iskustvo, tek završio i počeo da radi...

Foto: Youtube Printscreen

- Zovem ja njega i kažem eto me sutra, kupujem kartu, rekli mi ovde da je to komplikovano, treba hirurg. Dođem ja kod njega, sednem, zinem, gleda on i kaže: Ne znam ko ti je ovo radio, ovo nije normalno kako je ovo rađeno, taj zub je zreo za vađenje i zašto je uopšte stavljena ta plomba a nije ni očišćeno ispod kako treba... Kaže, ofrlje urađeno i sad ćemo mi to da izvadimo. Opet ja njemu kažem da mi onaj tamo rekao da treba neki hirurg, a on meni: Ma, kakav hirug, to se vadi za 5 minuta!

- I eto, dečko koji radi 6 meseci, tek počeo da radi, kažete nema neko iskustvo sad ko onaj matori u Engleskoj, dečko za 5 minuta izvadi zub, ja gotov, mogu da idem, neverovatno! I rekao sam da ovde u Engleskoj neću ići osim ako ne budem morao jer mi je isplativije da kupim avionsku kartu i dođem u Srbiju da mi to pogleda bilo ko nego da se zamajavam, da se motam s ovim zubarima ovde.

- Znam dosta slučajeva takvih, nije da ja sad nemam sreće, verovatno ima dobrih zubara, ali velika većina nisu dobri, slušao sam raznorazne priče, jedan kolega je vadio umnjak, 6 meseci je trajala ta procedura, prvo ćemo da lečimo, a on samo plaća, i na kraju poludeo, bolela ga glava. Uglavnom ljudi imaju loše iskustvo, da su cene previsoke a usluga katastrofalna. Zato odavde idu ljudi u Mađarsku, Češku i 10 puta manje plate d aim sve urade.