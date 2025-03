- Da li je ovo normalno da su do pre dva, tri dana krastavci koštali od 60 do 80 dinara komad. Sada su cene skočile i ne samo za njih. Većina cena pod žutom bojom su i veće nego što su bile do akcije i najviše se odnosi a voće i povrće. Kilogram krompira 120 dinara dok je bilo od 60 do 90 njihov maksimum. O paradajzu neću komentarisati. Kupujem ovde jer nemam gde zbog lokacije stanovanja. Ovako užas - piše u objavi, a na fotografiji se vidi da krastavac sada košta 110 dinara, a paradajz 400.