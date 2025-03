Mnogi odrasli građani i deca se prethodnih dana žale na povišenu temperaturu koja ide do 40, bol u grlu, malaksalost, pa čak i stomačne tegobe . Upravo u ovom periodu kada smo najviše izloženi bakterijskim i virusnim infekcijama pomislimo na jačanje imuniteta. Zbog toga često tokom sezone gripa ili tokom bolesti koristimo hranu ili vitaminske dodatke koji nam pomažu u jačanju imuniteta.

- Hranljive materije koje pomažu održavanju našeg imunog sistema uključuju vitamine C, A, D, B6, B12, kao i gvožđe, selen, cink. Ove vitamine i minerale možemo obezbediti unosom raznovrsne hrane, uključujući voće, povrće, orašaste plodove i semenke, integralne žitarice, meso i ribu, kao i mlečne proizvode. Sveža hrana može da obezbedi hranljive materije koje su potrebne našem imunološkom sistemu da pravilno funkcioniše - navodi "Batut" i dodaje:

- Kada se prehladimo potrebno je da povećamo unos citrusnog voća koje sadrži vitamin C. Pored limuna, limete, mandarine, pomorandže, grejpfruta, tu je i bobičasto voće, kao značajan izvor vitamina C. Ne smemo zaboraviti povrće kao što su paprika, brokoli koji su takođe bogati vitaminom C. U jačanju imuniteta i u borbi protiv virusnih infekcija, važnu ulogu ima i beli luk, đumbir i danas sve popularnija kurkuma koja ima antiinflamatorna i antioksidativna svojstva. Može se u ishrani koristiti kao začin u spremanju hrane ili se od nje može napraviti napitak. U jačanju imuniteta određenu ulogu imaju i fermentisani proizvodi kao što su jogurt, kefir, kiseli kupus.