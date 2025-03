U cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja i povećanja upotrebe sigurnosnih pojaseva, Uprava saobraćajne policije pri MUP sprovela je od 10. do 17. marta pojačanu kontrolu saobraćaja u okviru međunarodne akcije "Roadpol Seat Belt", pod nazivom "Veži pojas, veži život".

- Sigurnosni pojas je osnovni sistem pasivne bezbednosti saobraćaja. Već 60 godina se ugrađuje u automobile i obavezna je oprema svakog automobila, kako na prednjem, tako i na zadnjem sedištu. Saobraćajne nezgode se događaju u deliću sekunde i, ukoliko nema sigurnosnog pojasa, putnik bukvalno leti po kabini, pri čemu dolazi do različitih vrsta povreda. Uloga pojasa je da zaštiti i smanji posledice, odnosno povrede. Pojas zadržava putnika i vozača u sedištu ne dozvoljavajući da se prevrće, da udari u druge predmete i putnike - kaže Stamatović, ističući da " u zemljama koje imaju razvijenu svest o bezbednosti saobraćaja upotreba sigurnosnog pojasa na prednjem sedištu je preko 95 odsto".

- Pojas ima višestruku funkciju. Štiti telo vozača, odnosno putnika u slučaju čeonog i bočnog sudara, naletanja otpozadi i prevrtanja. Zadatak mu je da zadrži telo vozača, odnosno putnika u mestu. Kolika opasnost preti prilikom nezgode, najbolje ilustruje sledeći primer. Ukoliko uzmete bilo koje telo i pustite ga da pada sa tačno 10 metara visine, to telo će pre udarca u tlo dostići brzinu od 49,9 kilometara na sat. Deset metara odgovara visini četvrtog sprata. Zamislite da ste u horizontali umesto u vertikali, odnosno da je to automobil koji se tom brzinom kreće ka zidu. I zamislite nevezanog vozača i nevezane putnike. Oni će pri udaru u zid od 49,9 kilometara na sat imati iste posledice kao da je vozilo palo sa četvrtog sprata - kaže Okanović i dodaje da rezultati nisu toliko loši kad je u pitanju vezivanje na prednjem sedištu, ali da na zadnjem, uprkos tome što je već 15 godina obavezno, to radi još uvek mali procenat ljudi.