- Mi znamo svaki dinar gde nam je otišao, imamo godišnji izveštaj i dogovaramo se šta ćemo da uradimo, a to nama puno znači.

Mnogo toga njihov upravnik i sam uradi, bez ikakve nadoknade, i to ne samo u zajedničkim prostorijama, već i u stanovima, kažu komšije.

- On je fenomen, on sve zna da radi i ako ne zna on će na internetu da se informiše i na kraju ima da uradi.