- Dala sam novac ljudima koji me čuvaju. Njima te pare više trebaju, a ja ionako ne znam ni koliko je to. Meni je dosta mojih 8.000 dinara, koliko dobijam na ime poljoprivredne penzije... - kazala je ona.

U svojoj ispovesti je dalje navela kako je došlo do toga da ne vidi ni dinara od ovog bogatstva.

- Tačno je da sam dobila to nasledstvo, ali od njega nemam ni dinara! Kada sam saznala da mi je suprug umro u Australiji, oko nasledstva mi je sve opravila i sredila Mara (poznanica koja je čuvala - prim.autora). Tražila sam da se novac podeli na tri dela, ali jedan od onih s kojim imam dogovor da me čuva kaže da je nešto stavio meni na neku knjižicu, nešto on uzeo, a ni Mari, kako znam, nije dao koliko treba. Uzeli su još neki. Ja dinara nisam videla! - govorila je baka Marija, koja je živela duboko u šumi u kući od blata sa nepunih 10.000 dinara penzije mesečno!