- Ključna reč je umerenost , ali kako doći do te umerenosti? Danas imamo preplavljenost informacijama, povezanost, imamo zatim dostupnost mreža i imperativ da budemo viđeni i da se upoređujemo na tim mrežama. Imamo i poslove koji su vezani za digitalne tehnologije gde one brišu onaj deo između radnog i ličnog života, gde se osoba oseća stalno dostupna - kaže za RTS Meri Vukša psihijatar i klinički farmakolog.

Sa druge strane, ističe dr Vukša, dolazi do straha od zloupotrebe podataka, ugrožavanja ličnosti, krađe identiteta, kao i do straha od propuštanja - da nećemo sve pogledati, biti aktivni, biti primećeni.

"Rekla sam roditeljima da ako on umre - neću preživeti!" Potresna ispovest Valentine koja je sa samo 15 godina prošla pakao, pobedila i sada ima važnu poruku

Društvo "Rekla sam roditeljima da ako on umre - neću preživeti!" Potresna ispovest Valentine koja je sa samo 15 godina prošla pakao, pobedila i sada ima važnu poruku

Uticaj je primetniji kod adolescenata, to jest onih koji praktično rastu u svim sferama, razvijaju se kognitivno, emocionalno i ponašajno uz prisustvo digitalnih uređaja, a posebno su osetljivi jer su željni pripadnosti te prihvataju novitete bez razmišljanja o posledicama.

- Bitno je da postanemo svesni šta u stvari radimo, koje navike imamo, jer digitalne tehnologije su neutralne, ali načini na koji ih mi koristimo i konzumiramo i navike koje stvaramo, to je ono što postaje toksično za nas. Treba se preispitati i sagledati navike, a onda u skladu s tim organizovati stvarni život - savetuje dr Vukša.

Doktorka Meri Vukša navodi da to znači da treba da usvojimo da posle korišćenja digitalnih sadržaja napravimo pauzu i da se relaksiramo:

- Praksa i istraživanje pokazuju isto i što se tiče adolescenata i što se tiče odrasle populacije. Odrasla populacija ima neizdrživo više anksioznosti , dolazi do depresivnih simptoma, paničnih napada jer ne mogu da odvoje privatni život od poslovnog, osećaju da su stalno dostupni i da nemaju lični prostor, nemaju vreme kada se odmaraju - precizirala je dr Vukša.

Znak da smo preterali je prisustvo kompulzije, odnosno imamo osećaj da moramo da budemo prisutni i da proveravamo informacije. Nedostupnost može da izazove anksioznost i posledičnu depresiju. Takođe, ako nismo prisutni onlajn, dolazi do razdražljivosti, do promene raspoloženja i opet do depresije, opisuje dr Vukša.