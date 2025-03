"Bojazan je krenula sa martom, kada smo dugo imali temperature iznad 20 stepeni i postojala je mogućnost da će doći do pada temperature i da će doći do negativnih posledica, i to najviše po koštičavo voće koje je u beogradskom regionu najviše zastupljeno. Kajsija je prva od njih, koja je najviše i stradala", govori Ljiljana i ističe da će sigurno ove godine biti čak 80 odsto manje ploda kajsije.