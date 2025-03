Marija Petković iz Niša, kadet četvrte godine Vojnoelektronskog inženjerstva, smatra da je Vojna akademija spoj vojničke discipline i nauke.

Dodaje da tamo dan počinje u šest sati, uz odlazak na jutarnje vežbe pa doručak:

- Onda idemo na smotru, pa na nastavu. Ručak i slobodno vreme. Od pet po podne počinju časovi učenja. Traju do večere. U stroju idemo na večeru, pa na slobodne aktivnosti. U zavisnosti od semestra i proseka, odobrava se izlazak u grad. U prvom semestru je to samo vikendom, a onda se sa učinkom povećava. Posle akademije planiram da ostanem u Vojsci Srbije, čeka me posao u jedinici. Studenti u civilstvu nemaju tu sigurnost kao mi kadeti.