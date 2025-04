Pomoćnik ministra prosvete ističe da dalje prolongiranje početka rada dovodi do ugrožavanja i sledeće akademske godine

Od ukupno 114 visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbije radi njih 37, odnosno 33 odsto i iako je taj broj veći nego 17. marta kada je radilo samo 30 ustanova, on je i dalje mali i ako nastava ne počne najkasnije 15. aprila, izgubljeno neće moći da se nadoknadi, izjavio je danas pomoćnik ministra prosvete Aleksandar Jović.

Govoreći o tome šta država radi i šta još može da uradi da spasi akedemsku godinu on je za TV Prva rekao da je ministarstvo u komunikaciji sa visokoškolskim ustanovama i da im šalje uputstva na koji način mogu da se organizuju.

- Apelovali smo više puta, i naša ministarka i svi mi u Ministarstvu prosvete, i na studente, ali i na njihove profesore, dekane i rektore da smo sada u takvom trenutku da je akademska godina stvarno ugrožena i ako ne krenemo 15. aprila, mi više ni fizički nemamo dovoljan broj nedelja da nadoknadimo sve što je potrebno - rekao je on.

Dodao je da svako dalje prolongiranje početka rada dovodi do toga da se više ne ugrožava samo ova akademska godina, već i sledeća, jer kako je rekao ova akademska godina može da se produži samo nauštrb sledeće što stvara dodatne posledice i po generacija koje tek treba da se upišu.

Kada je reč o mogućnostima nadoknade nastave istakao je da su visokoškolske ustanove autonomne i da samostalno donose svoje studijske programe i načine na koje će ih realizovati tokom godine i naveo da se razmišljalo i o uvođenju hibridne nastave, kako bi se deo teorijske nastave odradio putem onlajn platformi koje fakulteti imaju.

Istakao je da ima najava visokoškolskih ustanova da one da pripremaju svoje planove nadoknade ali da ima i neodgovornih izjava da se sve može nadoknaditi ako se krene 5. maja, 20. maja.

- To stvarno fizički nije moguće jer samo da saberete koliko treba da traje jedan semestar, koliko je propuštenog iz prethodnog semestra, ispitni rokovi. Na kraju krajeva, moramo da imamo na umu i sam proces učenja. To nije samo da se znanje isporuči i sutra ćemo na ispit. Student mora da savlada, ponovi, pa tek onda da izađe na ispit - rekao je on.

Što se vraćanja studentskih školarina tiče rekao je da jedna od novina u Zakonu o visokom obrazovanju, predviđa da se studentu, koji sam finansira svoje studije, a studira na visokoškolskoj ustanovi čiji je osnivač Republika Srbija, vraća 50 odsto uplaćene školarine.

- Dakle, student uplati školarinu, a 50 odsto od toga za one predmete koje je student prvi put upisao, država vraća nazad. Mi smo osmislili zajedno sa kolegama iz Ministarstva finansija i sa akademskom zajednicom i način na koji to može da se ostvari, odnosno putem studentskih kartica koje smo uveli krajem 2023. godine. Te kartice, pored toga što nude različite pogodnosti, vezane su i za tekući račun u banci, za koji studenti ne plaćaju održavanje računa, on je potpuno besplatan za njih, i sredstva koja treba da budu njima vraćena, biće vraćena upravo na te račune. Studenti ne treba da se prijavljuju za ovo pravo, ono njima sledi po zakonu - rekao je on.

Dodao je da ministarstvo komunicira sa visokoškolskim ustanovama i da je završena prva faza koja je podrazumevala da se provere spiskovi samofinansirajućih studenata i svih njihovih podataka koji se nalaze u jedinstvenom informacionom sistemu prosvete, da se uklone svi nedostaci kako bi svaki student bio registrovan na pravi način kada podnosi zahtev za studentsku karticu.

- Sledeća faza počinje danas. Ustanove treba da dostave odgovarajuće podatke o studentima koji podrazumevaju upravo iznos školarine koje je student uplatio do 28. februara ove godine, jer radimo preseke dva puta godišnje. Jedan presek jeste krajem februara meseca, isplata polovine sredstava koje je student uplatio do 28. februara ide do 15. aprila - rekao je on.