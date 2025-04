On je posetio ovu porodicu i ostao potresen uslovima u kojima žive, ali i njihovom borbom.

Iako je ove devojčice život tako mlade lomio, one se bore da žive normalno. Dragana i Nevena idu u školu, a Milica radi u inđijskoj fabrici.

- One su toliko divne. Sve tri. Milica je jako vredna. Umesto da izlazi, da se zabavlja, da ima dečka, ona je potpuno preuzela brigu o sestrama. Ona im je i otac i majka. I Nevena, koja je trenutno u bolnicu jer je operisala urođeni deformitet stopala i Dragana su dobre učenice, a sve tri su jako skromne. Pitao sam ih šta bi volele da imaju - da li je to bicikl ili nešto drugo. Rekle su mi da im je najveća želja da imaju sobe i kupatilo, ne žele više ništa. One sanjaju skromne snove! - priča Marko.