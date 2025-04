Raniji početak zimskog raspusta ove školske godine najavio je haotično drugo polugodište. Učenici su više vremena proveli van škole nego na nastavi, a oni koji su pohađali časove, većinom su to činili u skraćenom formatu. Mnogi roditelji postavljaju pitanje šta će biti sa ovom školskom godinom , a sve to prati i prolećni raspust, koji će ove godine za učenike u Srbiji biti podeljen na dva dela, a prvi počinje za šest dana.

Od 16. do 21. aprila, đaci će imati ukupno šest dana odmora zbog uskršnjih praznika. Nakon toga, u klupe se vraćaju 22. aprila , na kratko, jer im sledi još jedan mini odmor - za Međunarodni praznik rada, Prvi maj. U školu, tako, neće ići još 4 dana - 1, 2, 3. i 4. maja!

Slavica Đukić Dejanović, ministarka prosvete u tehničkom mandatu, rekla je da će školska godina 2024/2025. u Srbiji biti produžena za najviše pet radnih dana. A iz Ministarstva je dodatno pojašnjeno da "n astavna godina može biti produžena samo za one škole koje ne nadoknade propuštenu nastavu u nastavnoj godini" .

Pa će tako, za učenike od prvog do sedmog razreda, u školama gde za produženom školskom godinom ima potrebe, umesto planiranog datuma 16. juna 2025. godine, raspust početi 23. juna , a poslednji dan nastave biće petak, 20. jun.

Za učenike osmog razreda planirano je da nastava traje do 30. maja, međutim trajaće sve do 6. juna, nakon čega će krenuti sa pripremama za završni ispit. Letnji raspust počeće po završetku male mature, a iako je poslednji ispit prema planu ove godine trebalo da bude održan 18. juna, polaganja male mature je pomereno, pa još uvek nije poznato kog datuma će se osmaci tačno raspustiti, ali bi to trebalo da bude kraj juna.