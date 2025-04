"Na snimku nadzorne kamere iz sela kroz koje je prolazio ka Bojaninim vodama vidi se da je levu ruku, savijenu u laktu, ležerno prebacio preko preko prozora automobila. To znači da je bio opušten, da nije očekivao da mu se nešto loše desi na Bojaninim vodama. Verujemo da ga je neko pozvao da se nađu tamo u podne, ali je on stigao neki minut ranije pa je imao vremena da napravi krug kolima do osmatračnice i da se spusti do parkinga. Crvena zemlja na točkovima automobila potvrđuje da je išao do osmatračnice, jer takva je zemlja na putu koji do tamo vodi", rekla je Marica.