- Ja tražim svog sina, a ni traga ni glasa. Pričalo se da nije na planini, SUP je stvarno odradio svoje, ali do dana današnjeg niko ništa ne zna. Planina je pročešljana uzduž i popreko. Iz firme se niko ne oglašava, bio je uzoran radnik, a kolege nisu došle ni jedan dan na planinu. Niko nije kontaktirao ni sa njegovom suprugom - rekla je Đorđević, te nastavila:

- Do dana današnjeg, mene kao majku, ni jednog trenutka niko nije kontaktirao iz SUP-a. Suprug i ja smo tražili prijem, nemamo ni traga ni glasa o sinu. Sada će osam meseci kako ga nema, meni nije lako što izlazim na različite televizije, reći će ova žena je dosadna. Preko našeg sveštenika smo napisali zahtev koji je prosleđen eparhiji u Beogradu. Čekali smo četiri meseca. Dobili smo zvanično saopštenje da on nije ni u jednom manastiru u Srbiji, ali to ne znači da je tačno jer oni nisu u obavezi da kažu. To nam je bila nada.