- I ova moja zemlja je poludela, znala je ko joj dolazi, pa me još dodatno nervira ili sa kišom pokušava da prikrije moje suze... Približavamo se i već počinje nenormalan pljusak. Deca u dvorištu trče ka domu, a ja stojim i ne znam kuda da krenem... Srećem drugu decu koja trče ka kombiju, jer idu u školu. Pozvaše me iznenada: "Seko, seko, s druge strane prođi, tamo je ulaz". Eh, vi maleni ljudi, kad bi znali da vam na neki način i jesam seka. Provela sam i ja kao i vi tu neki deo života - priseća se ona.

- Pozva me onako stidno kao da se plašila moje reakcije. Reče da me je čuvala kada sam bila beba. Prepoznah je, eto, po očima. Jesu godine prosle, ali to se promenilo nije. Još jedna španska serija je završena. Još jedna priča ispričana. Idemo dalje u neki novi dan... - kaže ova devojka, upitavši:

- Kako je svima vama koji imate brata ili sestru? Koji ste delili sve sto ste dobijali, jer imate neku prikolicu iza sebe? Eh, da sam bar to imala, ali nisam. Čekala sam na to punih 19 godina. 19 dugih godina da nadjem nekog svog s kim bih podelila čokoladu, podelila obrok, podelila sreću...

- Bila sam puna straha da ne povredim roditelje koji su me očuvali, kao i da ne otkrijem nešto što bi me potvrdilo... Imala sam milion pitanja, milion odgovora, a ni jedan onaj koji ja želim... Dana 30. septembra 2014. stiže mi zahtev na Fejsbuku sa profilnom slikom na koje je dete - original ja kao mala. Ni slutila nisam ko je to. Na pitanje da li se znamo, dobih odgovor: "Pa, možda". Na moje ponovno pitanje dobih odgovor: "Pa, slučajno smo rasle u istom stomaku". Oh, da, to je! Živa zdrava i - moja! Moja sestra! Od tada, pa do dana današnjeg, čokolada se deli na dva dela - ispričala je ova devojka.